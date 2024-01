Napoli, Lazio, Inter: come arrivano le avversarie della Fiorentina in Supercoppa

Ormai ci siamo, anche la 20esima giornata di campionato è stata scollinata, almeno per le 4 squadre partecipanti alla Final Four di Supercoppa Italiana . Archiviati i risultati della prima di ritorno, è tempo di salire in aereo e concentrarsi su quello che è a tutti gli effetti il primo obiettivo stagionale delle quattro squadre: due partite, sempre che venga vinta la prima, per rendere già positivo l'anno appena iniziato. In questo articolo vi forniamo uno specchietto il più preciso possibile, senza perderci in dettagli inutili, sulle avversarie della Fiorentina in terra araba.

Essendo Violanews un portale dedicato alla squadra viola, non c'è motivo di ripetere qua quello che potete trovare visitando in lungo e in largo il nostro sito. Guardando solo e unicamente ai risultati maturati nel 2024 e alle condizioni della rosa, la banda Italiano non si presenta nel miglior modo possibile, ma affronta in semifinale il Napoli, l'avversario al momento più vulnerabile. L'assenza di Nico Gonzalez pesa davvero come un macigno, Kouamé in Coppa d'Africa e Dodo' ancora alle prese con il lungo infortunio non aiutano, se non altro Faraoni ha avuto un buon impatto e Sottil è tornato a disposizione, sebbene non possa essere al 100%.