Romano: “Un altro talento croato per la Fiorentina, accordo raggiunto”

Un altro giovane talento croato per la Fiorentina: accordo raggiunto per il difensore 17enne dell'HNK Gorica

Dopo essersi assicurata il giovane talento classe 2008 Matko Boskovic, la Fiorentina è vicinissima a chiudere per un altro croato 17enne. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, i viola avrebbero trovato un accordo con HNK Gorica il difensore Ante Bilobrk. Le parti sarebbero già arrivate ad una conclusione e tutto è in procinto di essere firmato.