Romano: “Fiorentina vicinissima ad un talento croato classe 2008”

La Fiorentina non guarda solamente al presente in questa fase del calciomercato, ma anche al futuro. Infatti secondo quanto riportato dall'esperto Fabrizio Romano, la società viola sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa per il talento croato classe 2008 Matko Boskovic. Difensore centrale di proprietà dell'HNK Cibalia che nelle prossime ore dovrebbe firmare con la società viola. Una piccola curiosità è legata alla propria agenzia di procuratori, la BOLA Sports Group, che è la stessa di Josip Brekalo, annunciato ieri come nuovo giocatore della "famiglia BOLA". Il noto esperto in un post sui propri canali social ha aggiunto: "Il difensore croato arriverà alla Fiorentina, perché la società viola è convinta che possa essere un talento importante per il futuro"