Roma su Milenkovic? Commisso non fa sconti, la pista è complicata

Le difficoltà

Si tratta, però, di un’operazione estremamente complicata, si legge, soprattutto per quanto concerne la finestra di gennaio. Innanzitutto, perché Nikola è considerato un punto fermo sia della società che dell’allenatore, nonostante un inizio di stagione piuttosto complicato. Secondariamente, è vero che la Fiorentina per filosofia societaria è disposta ad ascoltare tutte le offerte, ma è possibile che non bastino 20 milioni di euro per convincere Commisso a privarsi di uno dei suoi gioielli. Ultimo, ma non ultimo, il ragazzo è estremamente riluttante a trasferirsi a stagione in corso. Le vie del mercato sono infinite, ma accendere questa pista sarà molto difficile per Tiago Pinto.