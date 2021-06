Roma all’attacco per Belotti, offerti 15 milioni più bonus. La richiesta di Cairo

Il punto sul centravanti granata, corteggiato a lungo anche dalla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato

Andrea Belotti potrebbe diventare uno dei nomi più caldi della prossima sessione di calciomercato. Come mi avevamo riportato, l'attaccante andrà in scadenza nel 2022 e al momento il rinnovo sembra molto lontano. Motivo per cui le richieste del Torino (fino allo scorso anno oltre i 60 milioni) ne stanno notevolmente risentendo.