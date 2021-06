Grana Belotti per Cairo: niente rinnovo e contratto in scadenza nel 2022

Secondo Tuttosport il presidente granata dovrà agire il prima possibile per evitare che il bomber della Nazionale vada via a parametro zero

Redazione VN

Ricordate quando Urbano Cairo rifiutava offerte di 60 e 70 milioni per Andrea Belotti, perché pretendeva solo e soltanto il pagamento della clausola rescissoria (che rasentava i 100 milioni)? A questo punto, magari, il patron granata si starà mangiando le mani. Il centravanti anche della Nazionale, infatti, adesso ha il contratto in scadenza nel 2022 e secondo Tuttosport non ha intenzione di rinnovarlo. Ecco perché il Torino quest'estate dovrà cederlo in ogni modo, per evitare di perderlo a 0 Euro. La prima offerta arrivata è stata quella di qualche giorno fa della Roma, un'offerta definita dallo stesso Cairo provocatoria: 15 milioni più 3 di bonus. Il Toro per cedere Belotti chiede 30 milioni.