Repubblica Torino: tutti in fila per Belotti, c’è anche la Fiorentina

Troppo rischioso per Cairo continuare un matrimonio così precario, mentre il giocatore vorrebbe garanzie tecniche dalla società

In bilico tra rinnovo col Torino e addio, non ci sono vie di mezzo per Andrea Belotti. Il contratto che lega il Gallo al club granata, infatti, scadrà il 30 giugno 2022: troppo rischioso per Cairo continuare un matrimonio così precario, mentre il giocatore - arrivato alla soglia dei 28 anni - vorrebbe garanzie tecniche dalla società. L'ipotesi di un divorzio prende quota e le pretendenti non mancano: secondo quanto riporta l'edizione torinese de La Repubblica, Atletico Madrid, Siviglia, Chelsea, Everton, Lione, Milan, Napoli, Fiorentina e Roma sarebbero tutte interessate all'attaccante. Il prezzo? Cairo proverà a spuntarla per almeno 40 milioni di euro, ben al di sotto dei 100 chiesti poche stagioni fa.