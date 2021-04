A Roma sono sicuri: Vlahovic lusingato dalle offerte, ag. incontra Pinto

Secondo alcune notizie che arrivano dalla Capitale, Vlahovic incontrerà presto la dirigenza della Roma

Continuano a rincorrersi le voci che vedono Dusan Vlahovic lontano da Firenze. In particolare, il serbo piace particolarmente alla Roma e il quotidiano Il Romanista fa il punto sulla strategia dei giallorossi per strapparlo alla Fiorentina. In settimana, scrive il giornale, è infatti previsto il terzo incontro fra la Roma e l'entourage del numero 9 Viola. Vlahovic è lusingato dall'interesse della squadra capitolina. La società romana ha offerto al calciatore un contratto da 2 milioni annui più bonus.