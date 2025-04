Repubblica pessimista: “Nessun passo avanti per tenere Kean a Firenze”

Verso Cagliari-Fiorentina tiene banco l'incontro fra il patron Commisso e Moise Kean, ad oggi il più corteggiato dei giocatori viola. Lo stallo e il rinvio della gara hanno permesso al patron di vedere faccia a faccia l'attaccante prima di rientrare a Firenze insieme ai dirigenti. Un incrocio che Repubblica definisce sereno e cordiale, in cui la dirigenza ha ribadito al giocatore tutta la stima per quando fatto finora in maglia viola, con la definizione del progetto e del futuro della società: l'idea di untare in alto e a crescere ancora proseguendo insieme, in un ambiente che ha esaltato l'ex Juventus. Il giocatore ha ringraziato la società per aver creduto in lui e che ha dimostrato il suo valore in una piazza che lo adora. Ad oggi il contratto scade nel 2029, ma tanti club sono interessati.