"Kean? Ora quando andiamo a Cagliari ci parlo e cerco di convincerlo". Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non più tardi di qualche giorno fa, dopo la qualificazione in semifinale di Conference League ai danni degli sloveni del Celje. Detto fatto, il patron è volato in Sardegna con la squadra ieri sera ed era pronto a godersi la partita contro gli isolani, quando è arrivata la notizia della scomparsa di Papa Francesco e del conseguente stop allo sport in Italia.