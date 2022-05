Rebus Torreira, ora spunta anche la Juve: il punto

I bianconeri cercano un regista e starebbero osservando la situazione relativa a Torreira

Il botta e risposta a distanza tra la Fiorentina e l'agente di Torreira non lascia ben sperare per il futuro. Anche se Commisso, tra le righe, ha lasciato aperta la porta per una possibile riconciliazione. Nelle prossime settimane, dunque, i dirigenti viola potrebbero tornare a parlare con Pablo Betancourt, agente dell'uruguaiano. Firenze aspetta e intanto prende posizione invocando il riscatto di Torreira. Intanto però occhio a cosa scrive tuttomercatoweb.com: sul calciatore ci sarebbe anche l'interesse della Juventus. Il club bianconero per il momento è alla finestra, in attesa di vedere come si evolve la situazione per poi farsi eventualmente sotto. TORREIRA E LE COMMISSIONI, LA VERSIONE DELL'AGENTE