Rebus portieri: rinnova un’altra vecchia fiamma viola

Nel frattempo si smuove il terreno per un ex-obiettivo dei gigliati: Alex Meret. Secondo Sky Sport sarebbe in dirittura d'arrivo, infatti, il rinnovo del classe '97, con il Napoli che avrebbe proposto un prolungamento fino al 2027 al proprio numero 1, anche a causa del possibile addio a parametro zero di Ospina, in scadenza a fine giugno.