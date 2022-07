R. Galli sicuro: “La Fiorentina farà altri innesti durante il ritiro”

"Mi sembra che la linea che viene fuori da qualche giorno sia già tracciata ed a livello di nomi sappiamo già quali sono. Certo è che il mercato è appena iniziato e non mi sorprenderei se la Fiorentina avesse nuove idee magari non dettate dall'emergenza tattica. Vedo delle motivazioni di mercato importanti che vanno oltre ai nomi cercati per esigenza tattico-tecnica. A mio avviso ci saranno altri innesti durante il ritiro"

" Milenkovic è convocato per il ritiro. La sua situazione mi ricorda quanto successo con Savic. Anche se lo porti a Moena sai che può andar via da un momento all'altro. La Fiorentina nel caso si farà trovare pronta"

"Zurkowski o è un giocatore sul quale la Fiorentina ha deciso che punterà oppure è un aggancio verso un altro obiettivo. Italiano lo valuterà e vedremo se deciderà di tenerlo. Maleh non andrà via secondo me, perché è in evoluzione e questa stagione sarà importante per lui. A prescindere da tutto credo che la Fiorentina stia consultando l'allenatore costantemente per fare una squadra competitiva e che Italiano sia un interlocutore stimato dalla società". -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A