VN – Sondaggi per Milenkovic ma 0 offerte. ACF non si oppone alla cessione

Per Nikola si sono fatte vive Inter, Juventus e Napoli. Tutte e tre le società hanno sondato il terreno per quanto riguarda il classe '97 ma, ad oggi, di offerte sul tavolo della Fiorentina non c'è neanche l'ombra. I nerazzurri devono prima definire l'uscita di Skriniar, che ancora non è stato venduto. Stesso discorso per i partenopei, che devono ancora capire cosa succederà con Koulibay. I bianconeri, invece, avevano fatto un sondaggio un paio di mesi fa, ma il discorso non è stato approfondito. La Fiorentina, dal canto suo, non si opporrebbe assolutamente ad una cessione: Milenkovic per 15 milioni parte. In ogni caso, si tratta di una situazione che potrebbe sbloccarsi da metà luglio in poi. L'ex Partizan, con tutta probabilità, parteciperà alla prima parte della preparazione con la squadra gigliata.