Quale futuro per Italiano? Martorelli: “Resterà alla Fiorentina”

Le voci sul futuro di Vincenzo Italiano si fanno sempre più insistenti. Il tecnico ha confermato il suo grande valore anche in questa prima stagione con il triplo impegno e in uno scenario in cui alcune big cambieranno allenatore (Napoli in primis), anche anche il mister della Fiorentina finisce al centro delle attenzioni di mercato. Giocondo Martorelli però è ottimista: "Penso proprio che resterà alla Fiorentina" le parole del procuratore.