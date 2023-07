Prosegue l’interesse viola per un giovane attaccante del Celta Vigo

Secondo quanto riportato da un giornale vicino al Celta Vigo, Moiceleste.com, la Fiorentina vedrebbe Miguel Rodriguez come un colpo di prospettiva. Il contratto del classe 2003 è in scadenza e sebbene il club galiziano abbia molta fiducia sulla conclusione della trattativa per il rinnovo dell'attaccante restano ancora dubbi. Il ragazzo qualora non rinnovasse diventerebbe un pezzo ambito sul mercato e la squadra spagnola lo considererebbe in vendita. Al momento il ragazzo ha saltato le due amichevoli con il Celta Vigo per problemi fisici, ma nella prossima settimana dovrebbe tornare a disposizione della squadra galiziana