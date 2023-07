La Fiorentina pensa anche al futuro: i viola seguono un giovane esterno spagnolo

Come riporta tuttomercatoweb.com, la Fiorentina non pensa solo al presente, ma anche al futuro. E proprio per questo sta seguendo l'evolversi della situazione contrattuale legata a Miguel Rodriguez, classe 2003, elemento offensivo del Celta Vigo. Il giovane spagnolo è in scadenza nel 2024 con il club iberico e molto probabilmente non rinnoverà: i viola sono molto interessati. Si tratta di un calciatore polivalente, capace di giocare in tutti e tre i ruoli dietro la prima punta.