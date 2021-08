Pres. Marsiglia non ha fretta: “Lirola è della Fiorentina. C’è ancora tempo”

Sampaoli freme per riavere Lirola, ma il presidente Longoria non si scompone. Le ultime

Nonostante l'ultimo blitz di Lirola in Francia, non si è ancora concluso il tormentone di mercato legato al terzino spagnolo. Il Marsiglia spera di riprenderlo ma se il tecnico Sampaoli ha fretta, non altrettanto si può dire del presidente Pablo Longoria. Che ieri a margine della partita di campionato col Bordeaux (terminata in pareggio) ha detto: "Lirola? Al momento è un giocatore della Fiorentina e bisogna rispettare gli altri club. Ci sono delle trattative in corso, c'è tempo fino al 31 agosto" le sue parole ai microfoni di Amazon Prime.