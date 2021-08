Pedullà/2: “Lirola in Francia, ma potrebbe rientrare a Firenze. E Milenkovic…”

L'esperto di mercato di Sportitalia sui movimenti in uscita dalla Fiorentina: Lirola e Milenkovic gli osservati speciali

Pol Lirola si trova in Francia, dove sta trascorrendo i due giorni di riposo concessi da Italiano. Domani però dovrebbe essere di nuovo a Firenze, per la seduta d'allenamento al Centro Sportivo. Lo conferma anche Alfredo Pedullà che scrive come in cima ai suoi desideri resti comunque e solo il ritorno al Marsiglia.