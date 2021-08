Dalla Francia: Lirola-Marsiglia, intesa vicina. Manca un dettaglio importante

Il terzino spagnolo si avvicina sempre più alla cessione?

Continua a tenere banco la delicata situazione legata a Pol Lirola e il suo ormai sempre più probabile ritorno n Francia. Secondo quanto riporta laprovence.com, l'intesa fra la Fiorentina ed il Marsiglia per riportare lo spagnolo oltralpe non è mai stata così vicina. L'ultimo ostacolo, si legge, è rappresentato dalla formula con lui la squadra francese dovrebbe pagare i famosi 12 milioni chiesti dalla Fiorentina. L'OM vorrebbe dilazionare questa cifra mentre, il club gigliato, chiede che vengano pagati in un'unica soluzione.