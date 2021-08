Fibrillazione per Milenkovic e Lirola: il punto attorno ai due difensori

Ultime settimane di mercato, la Fiorentina deve risolvere i casi più spinosi

La Nazione scrive che i movimenti di mercato più importanti in uscita si registrano per ora attorno a Milenkovic e Lirola; quest'ultimo è conteso da Atalanta e Marsiglia, anche se Italiano non vorrebbe perderlo. I nerazzurri hanno superato i 12 milioni di offerta, la Fiorentina è chiamata ad una decisione e tiene calde le alternative Zappacosta e Stryger Larsen. Kouyaté del Metz invece potrebbe essere un valido centrale in caso di partenza di Milenkovic, il cui approdo al West Ham è stato congelato per via di una mossa del Tottenham.