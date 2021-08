Sampaoli mette pressione al Marsiglia: “Lirola mi serve, al più presto”

Il tormentone Lirola-Marsiglia sta iniziando a stancare anche il tecnico dell’OM Jorge Sampaoli. Parlando oggi in conferenza stampa, in vista della gara di domenica col Bordeaux valevole già per la seconda giornata della Ligue1, ha detto:...

Redazione VN

"Ad oggi non abbiamo neanche un terzino destro di ruolo e sono costretto ad adattare in quel ruolo un difensore centrale o un centrocampista. Spero di avere al più presto un giocatore, se possibile Pol (Lirola)" il messaggio dell'allenatore argentino rivolto alla sua società. Ricordiamo che lo spagnolo non è stato convocato per la gara di stasera tra Fiorentina e Cosenza.