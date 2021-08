Lirola festeggia oggi il compleanno. Il regalo l’addio alla Fiorentina?

Il classe '97 festeggia oggi 24 anni, in quello che con ogni probabilità sarà il suo ultimo compleanno in maglia Fiorentina

Pol Lirola festeggia oggi 24 anni, come ci ha tenuto a ricordare l'account Twitter della Fiorentina. Giorno speciale per il giocatore senza dubbio più chiacchierato dell'intera rosa di Italiano. Il terzino catalano non è stato convocato per la partita di Coppa Italia con il Cosenza e sembra essere sempre più vicino al ritorno in terra francese. Anche se resta sempre vivo l'interesse di un club di Serie A...