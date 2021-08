Lirola, non solo OM: Atalanta ci pensa ancora, in alternativa un pallino viola

Il terzino catalano è sempre più vicino alla cessione: il suo desiderio di tornare al Marsiglia è cosa nota, ma la Dea ci pensa ancora

L'Atalanta deve fare i conti con l'infortunio di Hans Hateboer, che negli ultimi giorni ha avuto una ricaduta al problema al quinto metatarso del piede sinistro che lo terrà fuori a lungo. Per la Dea si riapre così il casting per trovare un sostituto per la fascia destra. Secondo Sky Sport il profilo più in auge nelle preferenze di Gasperini sarebbe Pol Lirola, già cercato qualche settimana fa. Il giocatore non è stato convocato per la gara di Coppa Italia ed è ormai è chiaro che lascerà la Fiorentina in questa sessione di mercato. Da tempo l'Olympique Marsiglia è in trattativa per riportarlo in Provenza, tuttavia l'Atalanta resta alla finestra per lo spagnolo.