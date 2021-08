Zappacosta sta per tornare in Italia, ma non alla Fiorentina

Zappacosta ha scelto l'Atalanta

Davide Zappacosta sta per tornare in Italia. Ha ricevuto diverse proposte ma l’Atalanta – dopo i contatti di stamattina – nel pomeriggio ha accelerato. E’ in corso una no stop con il Chelsea per arrivare a una soluzione. Zappacosta tornerebbe alla Dea dopo essere stato lanciato proprio dal club della famiglia Percassi. Zappacosta ha avuto anche proposte da Fiorentina e Genoa, ma l’Atalanta ha messo la freccia.