Pres. Marsiglia: “Trattativa Lirola? Non sono ancora tutti contenti”

Pablo Longoria nella conferenza stampa di oggi: "Le cose vanno a rilento". Ce n'eravamo accorti...

Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha parlato oggi in conferenza stampa, presentando gli ultimi suoi nuovi acquisti (Cengiz Under e Luan Peres). E incalzato sul tema Lirola, ha confermato quanto ormai vi abbiamo raccontato da tempo :

"La trattativa con la Fiorentina per Lirola è in corso. In questo mercato per alcuni giocatori le cose vanno a rilento. Come sempre nelle trattative bisogna arrivare al punto in cui tutti sono contenti" ha detto Longoria. Ma la telenovela prosegue.