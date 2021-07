Dalla Francia: Lirola verso il Marsiglia, si avvicina l’intesa con la Fiorentina

Per la definitiva fumata bianca si starebbero trattando gli ultimi dettaglia

Pol Lirola viaggia spedito verso l'Olimpique Marsiglia. Diventa ormai sempre più remota la possibilità di vedere l'esterno spagnolo in viola la prossima stagione, tanto che sono già molti i nomi in ottica Fiorentina per sostituirlo. Stando inoltre a quanto riportato dall'emittente francese RMC Sport, il trasferimento dell'ex Sassuolo potrebbe arrivare a breve.