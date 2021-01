Pochettino del Talleres pronto per volare in Europa: interessa alla Fiorentina

Tomas Pochettino, centrocampista argentino classe ’96, è uno dei talenti più interessanti del calcio sudamericano. Scuola Boca Juniors, dall’ultima estate al Talleres de Cordoba, il centrocampista centrale è stato seguito in passato con interesse anche dalla Juventus. Ventiquattro anni, è ora pronto per il grande salto in Europa: il volante, secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb, sarebbe entrato nel mirino della Fiorentina.