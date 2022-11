Piovono conferme: Gollini torna a Bergamo a gennaio e ‘incarta’ l’Atalanta

La scintilla fra Gollini, alla sua seconda avventura in Viola, e la Fiorentina non è scattata. Ora per il portiere classe '95 c'è all'orizzonte un futuro lontano da Firenze. Secondo quanto scrive calciomercato.com, l'ex Verona tornerà con forte probabilità all'Atalanta già nel mercato di gennaio, terminando anticipatamente il prestito. Una situazione che lascerebbe i bergamaschi con una patata bollente piuttosto complicata da gestire. I portieri orobici potrebbero essere infatti addirittura 6 da giugno. Si tratta di Musso, Sportiello, Rossi, il Primavera Bertini, Carnesecchi e, appunto, Pierluigi Gollini.