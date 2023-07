Il tecnico ha visto margini per lavorare con l'ex Frosinone ed Empoli; potrebbe essere Firenze la piazza giusta per lui, dopo le ottime cose fatte vedere a Empoli due stagioni fa?

"A Italiano, tanto per fare un esempio, piace parecchio anche Pinamonti". Così il Corriere Fiorentino, che per il mercato in attacco della Fiorentina dà ancora favoriti Diae Nzolama inserisce con decisione anche la punta del Sassuolo gradita al tecnico. Quanto ai movimenti sugli esterni, niente Berardi ma restano vive le piste che portano ad Orsolinie Lukebakio, del quale vi abbiamo parlato in esclusiva in settimana.