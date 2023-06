VN – Fiorentina, mirino su Lukebakio. Accelerata la prossima settimana?

Dodi Lukebakio resta nel mirino della Fiorentina. Il giocatore belga classe 1997 (SCHEDA), potrebbe diventare un nome caldo per il ruolo di esterno d'attacco, uno dei reparti a cui sta lavorando la Fiorentina sul mercato. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, la prossima settimana potrebbero esserci dei contatti per il giocatore dell'Herta Berlino. Dopo la retrocessione in 2. Bundesliga, Lukebakio lascerà il club e gradirebbe trasferirsi in Serie A. Il mirino viola è puntato (anche) su di lui, ma c'è l'interesse pure di altre società italiane.