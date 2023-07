Anche Andrea Pinamonti è finito nel calderone dei tanti nomi nuovi per il mercato della Fiorentina, ovviamente per quanto concerne il reparto avanzato. L'attaccante scuola Inter, secondo Sport Mediaset, può essere considerato un papabile obiettivo del club gigliato, che sta valutando anche il suo profilo. Questo, nonostante il centravanti del Sassuolo sia reduce da una stagione molto deludente, con appena cinque reti siglate in campionato.