Il futuro di Milik tra Fiorentina e un club inglese. Altrimenti sarà fuori rosa

Se da una parte il Napoli è impegnato nella propria battaglia legale per evitare lo 0-3 a tavolino per non presentarsi alla trasferta di Torino, il club continua a lavorare anche alla cessione di Arkadiusz Milik. Il polacco è a tutti gli effetti un esubero per Gattuso e il contratto in scadenza nella prossima sessione di calciomercato lo rende un problema quanto mai attuale. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb, al momento rimangono in piedi solamente le opzioni Fiorentina ed Everton, pista che si potrebbe riaccendere con la partenza sempre più imminente di Kean che sta prendendo forma (andrà al Paris Saint Germain). Qualora non dovesse essere completata la cessione, comunque, l’attaccante polacco non sarebbe reintegrato in rosa.