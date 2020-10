Milik, offerta importante della Fiorentina e ieri incontro con l’agente. Ma il giocatore…

Su Tuttosport, nello spazio dedicato al mercato del Napoli, troviamo l’analisi dedicata al capitolo Milik. Il caso del centravanti polacco resta spinoso. La Fiorentina ha infatti proposto una cifra molto interessante al club partenopeo: 5 milioni di prestito e 25 di riscatto. E ieri i dirigenti viola hanno incontrato il suo agente Pantak per trovare la formula migliore sull’ingaggio. L’attaccante però resta fermo sulla sua posizione: se il Napoli non gli corrisponderà le ultime due mensilità e se De Laurentiis non gli firmerà la liberatoria sulla causa civile, non accetterà di trasferirsi a Firenze. In tal caso la dirigenza azzurra ha già deciso senza alcuna esitazione: Milik resterà fermo fino al prossimo 30 giugno. Una scelta che sicuramente non sarebbe delle migliori visto che l’Europeo è ormai alle porte.