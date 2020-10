Fiorentina, per Callejon non c’è fretta. Milik resta il sogno, ma adesso c’è un ostacolo in più

Mancano soli due giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato, la Fiorentina è ancora in attesa di capire se la questione Chiesa si risolverà o meno (LEGGI). Per il sostituto infatti il nome è sempre lo stesso, José Maria Callejon. Lo spagnolo inoltre è svincolato quindi su questa pista non c’è fretta, potendo l’ex Napoli essere tesserato anche a sessione di mercato conclusa. Per tutte le altre trattative invece il tempo è tiranno. Per il Corriere dello Sport, si continua a guardare con attenzione al grande attaccante. Un bomber che garantisca stabilmente la doppia cifra, che a Firenze manca da anni. Il sogno dei tifosi si chiama Arkadiusz Milik, molto più di Krzys Piatek (SCHEDA), ma il gioco d’incastri al momento pare complicato. Non solo per il pesantissimo ingaggio che il polacco si porta dietro e per il forte interesse del Psg ma anche per una complicazione logistica: Arek è partito per la Polonia e resterà bloccato perché entrato in contatto con i positivi, Zielinski ed Elmas.

