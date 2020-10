VN – Milik lascia Napoli: si rifugia in Polonia in attesa di novità dal mercato

Vi abbiamo raccontato dei nuovi contatti tra la Fiorentina ed il Napoli per Arkadiusz Milik (CLICCA QUI), attaccante fuori rosa dei partenopei, che dovrà scegliere cosa fare del suo futuro. Secondo quanto raccolto da Violanews, il giocatore ha lasciato Napoli in direzione Polonia, in attesa del ritiro della nazionale e di decidere il proprio futuro, pronto semmai a tornare in Italia per eventuali visite mediche. La cosa singolare è che domani si giocherà l’importante big match tra partenopei e Juventus, quindi il comportamento di Milik mostra nuovamente la profonda spaccatura tra lui e l’ambiente Napoli.

