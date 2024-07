Per il centrocampo si guarda anche in casa Napoli: nome nuovo nel mirino

Una di queste è Cajuste : sul centrocampista svedese c'è la Fiorentina, che si è fatta avanti per un prestito con diritto di riscatto, mentre De Laurentiis preferirebbe farlo partire a titolo definitivo.

Richiesta di informazioni da parte dei viola per i giocatori in uscita dalla Juventus (McKennie ma non solo), ma al momento nessuno soddisfa le condizioni economiche della Fiorentina. Lo riporta Sky Sport.