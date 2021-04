Pedullà: “Hysaj-Napoli, sarà addio. Fiorentina tra le tre opzioni per il futuro”

L'esterno albanese potrebbe, eventualmente, seguire Gattuso alla Fiorentina

Elseid Hysaj vuole chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza con il Napoli, il contratto è in scadenza a giugno e da settimane non ci sono margini per il rinnovo. Questo quanto troviamo scritto nel sito dedicato AlfredoPedulla.com. Secondo l'esperto di mercato sarebbe tre le ipotesi percorribili per il futuro del terzino albanese. La prima riguarda il Milan, da tempo interessato, anche se tutto sarebbe stato legato alla qualificazione in Champions dei rossoneri. La seconda invece arriva dalla Capitale, dove la Roma, a maggior ragione se Sarri dovesse essere il nuovo allenatore giallorosso , potrebbe scavalcare la concorrenza. Terza opzione: l’eventuale nuova squadra di Gattuso, la Fiorentina. I viola sono un’idea in relazione a Hysaj. Considerato che il tecnico almeno oggi considera il suo futuro lontano da Napoli. E che Commisso lo sta corteggiando da settimane e settimane. Ma in questi giorni, si legge sul sito, l’opzione Hysaj in viola non è così calda…