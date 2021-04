Il Mattino: Gattuso apre al Napoli, si torna a parlare di permanenza e rinnovo

"Aggancio Champions e Gattuso può restare" questa la prima pagina del noto quotidiano campano

Possibile svolta clamorosa per la panchina del Napoli dopo la netta vittoria ottenuta contro il Torino in trasferta. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Mattino, Gennaro Gattuso starebbe rivalutando la propria posizione anche grazie all'affetto dei propri giocatori oltre che alla fiducia del direttore sportivo. Il muro che lo separa da De Laurentiis non sembra, adesso, più così invalicabile. Tanto che il tecnico sarebbe pronto ad ascoltare il presidente nel caso in cui dovesse tornare a proporgli la permanenza e dunque il rinnovo di contratto, fino ad oggi impensabile. Non si tratta, si legge, di una vera e propria retromarcia, ma piuttosto di un'apertura. Grazie alle ultime prestazioni che proiettano i partenopei in piena lotta per la Champions i giochi, infatti, si sono riaperti. E anche lo stesso De Laurentiis ha iniziato a riflettere per evitare di vivere di rimpianti. Ovviamente la volata per arrivare tra le prime quattro farà la differenza per decidere il futuro del tecnico.