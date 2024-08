VN – Bove alla Fiorentina, ci siamo. Richiesta esplicita di Palladino

Clamoroso inserimento della Fiorentina per Bove. Il punto secondo Alfredo Pedullà

La Fiorentina non si ferma al nome di Danilo Cataldi per rinforzare il suo centrocampo. Si punta, infatti, secondo Alfredo Pedullà, ad un investimento concreto per Edoardo Bove (cercato negli scorsi giorni da Nottingham Forrest e Eintracht all'estero).