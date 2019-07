Pedullà: “Dragowski, tempesta passata. Pezzella e Milenkovic? Commisso è stato definitivo”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del mercato della Fiorentina e della sua evoluzione (ma anche di Tonali):

Biglia? Fuori dall’operazione Veretout, da qui a sabato avremo sviluppi. La Roma è andata negli ultimi minuti su Almendra del Boca Juniors. Il Napoli potrebbe virare su Elmas. Procuratore Pezzella a Casa Milan? Non è soltanto il suo procuratore. Su lui e Milenkovic credo che Commisso sia stato definitivo. Dragowski? Tempesta alle spalle, andiamo verso la quiete. Castrovilli secondo me è pronto per la Serie A, se è pronto per la Fiorentina lo vedrà Montella. Ranieri ha fatto bene con l’Italia, a Foggia ha avuto una buona stagione a livello personale. Sottil, il Pescara vorrebbe riprenderlo subito