Il punto su Tonali: rinnovo del Brescia, le cifre. Cellino spaventa le big

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del mercato della Fiorentina legato al nome di Sandro Tonali del Brescia:

Ha un problema, lo gestisce Cellino. Quando deve vendere, va al rialzo. E vuole garantisti gli affari in entrata. Intanto lo hanno blindato: da 200mila euro ne guadagnerà 600mila a stagione al Brescia. Cellino chiede 30 milioni di euro, le grandi hanno subìto questa richiesta, come la Roma di Petrarchi. Per Cellino il problema non si pone, per lui un anno in A di Tonali può essere quello della consacrazione