Pedullà conferma: “Non ha più senso parlare di Malcuit in ottica Fiorentina”

Sul suo sito online, Alfredo Pedullà, parla dei movimenti sulle corsie di destra. Se il terzino del Napoli, Kevin Malcuit, era stato accostato con insistenza alla Fiorentina, adesso è il Parma ad essere fortemente sulle sue tracce. Sul sito si legge “Manca soltanto il via libera del giocatore, per il Napoli non ci sono problemi“. Questo conferma, come scritto dallo stesso esperto, la nostra esclusiva di oggi pomeriggio: con la Fiorentina interessata a Conti per la corsia di destra. Nell’articolo si legge: “Non ha più senso parlare di Malcuit in ottica Fiorentina” (Leggi qua). La trattativa, poi, ha preso una decisa accelerata nelle ultime ore, con la società viola che vorrebbe l’ex Atalanta già per la trasferta del San Paolo, e il terzino che avrebbe accettato la proposta di trasferirsi a Firenze (VN – Conti dice sì alla Fiorentina: i viola vogliono chiudere in fretta)