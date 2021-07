Pedullà: Barone propone Pezzella al Cagliari. Se parte Godin si può fare

Pezzella proposto al Cagliari. Il centrale piace ai sardi, che prima devono risolvere il nodo Godin

Entrato nell'ultimo anno di contratto, German Pezzella può lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato. Come riporta Alfredo Pedullà il centrale argentino, da poco rientrato a Firenze, è stato offerto al Cagliari. Il dg viola Joe Barone ha proposto il capitano viola ai sardi, che hanno preso in considerazione l'ipotesi di prendere l'ex River e Betis.