Payero, spuntano due nuove pretendenti. Fiorentina opzione tramontata?

Il nome di Martín Payero torna caldo sul mercato. Il centrocampista argentino dell’Udinese è finito, secondo SportMediaset, nel mirino di due club con ambizioni importanti: il Villarreal in Spagna e il Palmeiras in Brasile hanno manifestato un concreto interesse per il classe ’98, autore di una stagione in chiaroscuro ma con lampi di qualità che hanno attirato diversi osservatori.