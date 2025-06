VN – Ritorno di fiamma per Payero. Pradè lo aveva già cercato a gennaio

Pradè spesso torna sui propri obiettivi del passato. La Fiorentina cerca Martin Payero, per allungare il centrocampo

La Fiorentina vuole rinforzare la mediana, è un intento chiaro. In questi giorni Pradè e Goretti stanno lavorando per regalare a Pioli un centrocampo con diverse alternative, già per il ritiro di luglio.