Parte il domino: Fabio Silva in dirittura al Genoa. Si sblocca Gudmundsson!

Già oggi l'islandese potrebbe arrivare in città

Avevamo capito che quella di oggi sarebbe potuta essere la giornata decisiva per l'arrivo di Albert Gudmundsson a Firenze. Ebbene, il punto di svolta potrebbe essere arrivato. Secondo quanto raccontano i colleghi di Repubblica Genova, il Genoa ha trovato la quadra per l'acquisto del sostituto dell'islandese che, a questo punto, può ricevere il nulla osta per la partenza a Firenze.