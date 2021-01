Papu Gomez verso il sì al Siviglia: vicino l’accordo con la Dea e l’argentino scalpita

Secondo quanto scrive l’esperto di mercato Carlo Laudisa, su Gazzetta.it, c’è un filo diretto tra l’Atalanta e il Siviglia per il trasferimento del Papu Gomez in Andalusia. L’offerta di Monchi è di 5 milioni di euro, rispetto ai 10 milioni che il club bergamasco vorrebbe incassare dalla cessione dell’ex capitano. Il dialogo prosegue frenetico, ma gli impegni odierni delle due squadre fanno credere che i lavori proseguiranno domani per appianare questa differenza e trovare un punto d’incontro, favorevole per tutti.