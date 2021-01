Tramonta la pista Papu Gomez? Argentino vicino ad un club spagnolo

È stato a lungo un possibile obiettivo per l’attacco della Fiorentina, ma la telenovela Papu Gomez sembra avviarsi verso una diversa conclusione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Siviglia è il club in pole position. Gli Andalusi rappresentano l’identikit perfetto per i bergamaschi, ovvero una società non italiana disposta a pagare per intero il cartellino (10 milioni) del giocatore. Anche per quest’ultimo è una meta gradita, decisamente più prestigiosa in confronto alle proposte da Stati Uniti e paesi arabi. Il ds Monchi avrebbe giocato un ruolo decisivo nell’operazione. Restano da limare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca, c’è fiducia.

