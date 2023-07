Riccardo Orsolini e Nicolàs Dominguez, due nomi che fanno gola a molti. Soprattutto pechè il contratto di entrambi scade nel 2024, ma il Bologna ha una politica precisa. Non svendere nessuno. A meno di offerte ritenute soddisfacenti per i due. La richiesta è di 15 milioni. E se non venissero ceduti potrebbero rinnovare a settembre. La certezza non ci sarebbe, ma Sartori e Di Vaio ci proverebbero. A riportarlo è Il Corriere Dello Sport